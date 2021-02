André van Duin: 'Als ik zing moet ik niet te veel aan Martin denken'

Het optreden van André en Danny bij ’Matthijs gaat door’ zorgde voor een golf van ontroering. Hun samenwerking smaakt naar meer... Ⓒ BnnVara/MediaLane

In één klap is Nederland een briljant muzikaal duo rijker. Sinds ANDRÉ VAN DUIN en DANNY VERA de handen ineensloegen en afgelopen week bij MATTHIJS VAN NIEUWKERK hun prachtige ’Voor altijd’ presenteerden, staat – zelfs in hun geval – de wereld nogal op z’n kop. Overweldigende reacties, op nummer één in de iTunes Top 100, verzoeken van zo ongeveer elk tv-programma om het nog eens te komen zingen, het heeft de heren zelf ook verbaasd. Een gesprek over geluk, verlies, succes en de liefde.