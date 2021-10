’Juridisch team prins Andrew niet verrast door besluit Scotland Yard’

Scotland Yard beoordeelde de zaak de afgelopen tijd voor de derde keer en opnieuw heeft de politie besloten geen verdere actie te ondernemen.

„Ondanks druk van de media en beweringen over nieuw bewijs, is de politie tot de conclusie gekomen dat er niet voldoende grond is voor verder onderzoek. De hertog heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is en doet dat nog steeds”, aldus de bron.

De politie dook opnieuw in het dossier naar aanleiding van de zaak die Virginia Giuffre tegen Andrew aanspande in New York. Het hoofd van de Metropolitan Police, Cressida Dick, zei half augustus dat ’niemand boven de wet staat’ maar dat er nog geen officieel onderzoek naar de prins loopt. „Als gevolg van wat er nu speelt, heb ik mijn team gevraagd om nog een keer naar het materiaal te kijken”, zei Dick.

Giuffre beschuldigt de 61-jarige Andrew ervan haar zo’n twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze jonger was dan 18 jaar. Ze zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins. Epstein zou haar hebben gedwongen om seks te hebben met de tweede zoon van koningin Elizabeth.