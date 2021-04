Matthijs schnabbelt in België: niet voor het geld, maar ’romantisch verlangen’

Van Nieuwkerk was naar eigen zeggen ’altijd al gecharmeerd van België’. „Muziek is een passie van me, dus dat treft. Maar ’ja’ zeggen was vooral een soort gevoel, een romantisch verlangen. Bovendien kende ik Nederland ondertussen wel. Op een gegeven moment heb je alle sporters, zangers en politici wel een keer aan tafel gehad. Daar is niets mis mee, maar een nieuwe horizon heeft me altijd aangesproken”, legt hij uit.

De presentator wilde tijdens de opnames eigenlijk in Antwerpen wonen, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet. Toch sluit Matthijs niet uit dat hij ooit verhuist. „Ik droom ervan ooit een Antwerpenaar te worden. Dat is nog niet gelukt. Maar het kan er zeker nog van komen.”

In Popquiz nemen twee duo’s muziekliefhebbers het tegen elkaar op. Het gaat om onbekende kandidaten, niet om ’Bekende Vlamingen’.