Paul McCartney geeft verrassingsoptreden met Bruce Springsteen en Jon Bon Jovi

Voordat Bon Jovi het podium besteeg, bundelde McCartney zijn krachten met Springsteen voor de nummers Glory Days en I Wanna Be Your Man. De laatste keer dat de twee samen op het podium stonden was in september 2017, toen Springsteen en McCartney een optreden gaven in Madison Square Garden in New York City.

„Op nog 80 jaar glorie”, zei Springsteen na afloop van het optreden, met een knipoog naar The Beatles-ster die zaterdag 80 jaar wordt.

Toen het concert ten einde liep, verscheen Jon Bon Jovi met ballonnen op het podium om Happy Birthday te zingen voor zijn goede vriend.