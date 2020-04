Belgen vegen vloer aan met Lego Masters

Volgens de recensent, Tom Raes, leken de deelnemers meer geschikt om de ’van top tot steen gesponsorde modelbouwwedstrijd’ beter uit te zitten dan hij. Het programma, dat wordt gepresenteerd door de Belgische presentator Kurt Rogiers en Ruben Nicolai, deed hem het meest aan ’Domino Day’ denken.

„Als me al iets te binnen schoot tijdens ‘Lego Masters’, dan de herinnering aan ‘Domino Day’, nog zo’n zorgvuldig in beeld gebracht staaltje tijdverspilling waarbij je je stierlijk kon zitten vervelen terwijl iemand anders uitvoerig z’n hobby uitoefende in beeld. Toén werd het resultaat tenminste nog omvergeduwd aan het einde: zo mooi werd het natuurlijk nooit in ‘Lego Masters’”, aldus Raes.

Ook chef media Benjamin Praet van Nieuwsblad is niet laaiend enthousiast. Hij schrijft: „Objectief gezien is het programma even boeiend als de vraag hoe snel een regenworm zich voortbeweegt.” Toch heeft hij Lego Masters nog niet geheel afgeschreven. „Maar tegelijk gaat er een vreemdsoortige aantrekkingskracht van uit waardoor ik wil blijven kijken en zen word. Het zegt misschien meer iets over mezelf?”, besluit hij.