'Medewerker Buckingham Palace besmet met corona'

De man zit inmiddels in thuisisolatie, weet de tabloid. Het is niet bekend wanneer hij getest is en of de medewerker sinds zijn besmetting direct contact heeft gehad met koningin Elizabeth. Vorige week werd bekend dat er ook een andere medewerker positief is getest op het longvirus.

De 93-jarige Queen verblijft momenteel in Windsor Castle. Vrijdag liet een woordvoerder van Buckingham Palace weten dat ze in goede gezondheid verkeert, ondanks dat ze haar zoon prins Charles kort geleden nog zag. Bij hem is onlangs het coronavirus vastgesteld. Half maart ontmoette ze bovendien de Britse premier Boris Johnson, die ook besmet is met het virus.

Prins Charles zit op dit moment in Schotland in zelfisolatie. Vanuit daar blijft de prins van Wales werken.