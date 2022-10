Seizoensfinale House of the Dragon via internet gelekt

HBO vermoedt dat de aflevering is gelekt via een distributiepartner uit de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). Het bedrijf zit er naar eigen zeggen bovenop en is bezig om alle kopieën van internet te halen.

House of the Dragon is een prequel van de hitserie Game of Thrones. Afleveringen van de originele reeks, die liep tussen 2011 en 2019, werden ook al vaak voor de uitzenddatum op internet aangeboden.

De laatste aflevering van het eerste seizoen is vanaf maandag in Nederland te zien via HBO Max.