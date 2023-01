Rechter velt oordeel in 'kroketzaak' tussen Hazes en Coldeweijer

Hazes wil dat Coldeweijer een video rectificeert waarin zij uitspraken doet over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Coldeweijer beweert dat de vermeende rol van Hazes in het uitlekken van die brief de reden is dat moeder en zoon momenteel geen contact hebben. De video is ruim 130.000 keer bekeken. Hazes gaf in de rechtbank toe dat er op het moment minder contact is met haar zoon André, maar dat zou een andere oorzaak hebben.

Ook wenst Hazes dat Coldeweijer haar niet meer ’gecremeerde kroket’ noemt. Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, noemde die term ’zeer kwetsend’, omdat hij een verwijzing naar de dood bevat.