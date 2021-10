Erica geeft liefdesleven met vier extreme mannen bloot

Binnenland

Vermist 17-jarig meisje levend aangetroffen in Arnhemse woning

De 17-jarige Karlijn uit Arnhem die sinds maandag werd vermist, is donderdagmiddag teruggevonden in een woning in Arnhem. Ze werd levend en in onbekende toestand naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie op Twitter. De politie doet onderzoek in de woning waar de tiener is gevonden.