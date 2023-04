Tranen Maria als troost in ’De man uit Rome’

Lange rijen staan er voor het huis van de familie Van Slochteren. Sinds er een traan over hun porseleinen beeldje liep, lijken bezoekers spontaan op te knappen. Dat mag ook wel een keer. Gezinnen in de buurt zijn nog altijd verscheurd door een gruwelijke aanslag van een paar jaar geleden. Maar daar komt priester Filippo (Michele Riondino) niet voor. Hij wil de waarheid boven tafel krijgen. Als dat beeldje het werk van oplichters is, kan dat maar beter zo snel mogelijk duidelijk zijn. Vooral omdat de kerk geen slechte publiciteit meer kan gebruiken.

Dat broeierige onderzoek doet qua sfeer soms denken aan een film noir, waarbij Filippo als norse detective mogelijk op de welbekende femme fatale stuit. Houdt tiener Térèse (Emma Bading) iedereen voor de gek met haar beeldje? Of gelooft ze oprecht - en misschien zelfs terecht - in een hogere macht? Belangrijker dan dat mysterie, is de vraag die eronder ligt. Want wat weegt eigenlijk zwaarder: een wonder kunnen bewijzen, of samen in een wonder kunnen geloven? Gouden Kalf-winnaar Jaap van Heusden (In blue) laat mooi zien hoe troostrijk én onverbiddelijk godsdienst kan zijn.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)