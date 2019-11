’DE DUIVEL’ is 70 geworden!

Zelfs naast de Queen houdt Anna Wintour nog haar zonnebril op. Het Vogue-opperhoofd, net 70 geworden, weet voorlopig nog van geen ophouden. Ⓒ AFP

Zelf heeft ze er nooit veel woorden aan vuilgemaakt, maar ook ANNA WINTOUR kan er natuurlijk niet omheen dat hit-cultfilm The Devil Wears Prada, met MERYL STREEP in de hoofdrol, over háár gaat. Die ’duivel’, in het dagelijks leven hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, is deze week zeventig geworden.