Jury Holland's Next Top Model krijgt hulp van gastleden

Daarbij is er nog een twist in het komende seizoen: de modellen worden verdeeld over twee huizen, zonder dat zij van het bestaan van het andere huis op de hoogte zijn. Tegen het eind van de competitie wordt dat aan de deelnemers bekendgemaakt.

Het nieuwe seizoen van Holland's Next Top Model gaat maandag 2 september van start bij Videoland en RTL 5. De presentatie is in handen van Anna Nooshin. De winnaar van de competitie komt op de cover van Elle en wint een contract bij een modellenbureau.