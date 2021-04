’Harry vliegt naar Engeland voor begrafenis opa Philip’

Het zou de eerste keer zijn dat Harry terugkeert naar Engeland sinds hij in juli naar Amerika verhuisde. Het is niet duidelijk of Harry’s zwangere vrouw Meghan dan ook meekomt. Volgens de bron zou Meghan haar man graag bijstaan in deze tijd, maar moet ze wel goedkeuring krijgen van de dokter om te mogen vliegen.

Harry zou de begrafenis in ieder geval niet willen missen. „Harry was enorm hecht met zijn opa”, vertelt de ingewijde. „Hij is er sowieso bij, hoe moeilijk de relatie van hem en Meghan met de familie ook is.”