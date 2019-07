Videoclip Famke Louise ’wereldwijd’ geblokkeerd

Dat schrijft ze op Instagram. Toch belooft ze dat de clip met de titel Faka - straattaal voor: hoe gaat het? - de video ’zo snel mogelijk’ online komt. „Ik weet eigenlijk ook niet waarom die is geblokkeerd. Er zal wel gewoon teveel superspannende shit instaan”, lacht ze uiteindelijk.

Volgers wijten het echter aan hun idee dat Famke Louise copyright geschonden zou hebben. „Omdat die beat lijkt op London en dat is copyright schending dus ja, het is terecht dat het is geblokt.” Velen scharen zich achter de reactie. Een ander lijkt dat toch onwaarschijnlijk. „Ze heeft toch toestemming gevraagd, anders was dat hele nummer niet eens uitgekomen.”