Dubbel drama treft Jessie Jazz Vuijk: na miskraam overlijdt ook haar vader

Jessie, die een relatie heeft met presentator Kaj Gorgels, schrijft over haar miskraam: „Onze bubbel vol met liefde klapte in één seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag. Mijn lichaam die in een mom van tijd alles eruit werkte. Het was heftig en verdrietig. Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk maar na een intens uur kwam er… rust, vertrouwen, liefde.”

De influencer heeft veel steun aan Kaj. „Er is geen man op aarde met wie ik dit liever aan ga. Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie. Ik ben nog verliefder op je geworden dan dat ik al was. Ons kindje komt er, dat weet ik 100% zeker.”

Later op de dag maakt Jessie het overlijden van haar vader bekend. „Papa je hebt mij gemaakt tot wie ik nu ben, je bent niet meer hier maar dichterbij dan ooit”, deelt ze op Instagram.

Ben Vuijk, die gemeenteraadslid was in Vlaardingen, werd 65 en was al enige tijd ziek.