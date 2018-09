Tas Meghan Markle nu al uitverkocht

De bordeauxkleurige tas is van het merk Strathberry en kost bijna 500 pond. Op de website is te lezen dat de tas snel weer leverbaar is.

Sinds de verloving van Harry en Meghan bekend is gemaakt, is alles wat de voormalige Suits-actrice draagt enorm populair. Zo was de witte jas die ze droeg bij hun allereerste fotomoment razendsnel uitverkocht.

Het stel is vandaag in Nottingham. Ze bezoeken daar twee projecten, liefdadigheidsinstelling Terrence Higgins Trust, die een beurs organiseert ter gelegenheid van Wereldaidsdag. Daarna volgt een bezoek aan het goede doel Full Effect, dat jongeren uit de criminaliteit probeert te houden.

Ⓒ Strathberry.com