Cultuur en mediapodcast 'Boos-aflevering kan voor revolutie zorgen'

Na de ontluisterende aflevering van het programma Boos is Nederland in shock over de misstanden bij The Voice of Holland. Naast de aantijgingen tegen de vermeende daders is er vooral veel kritiek op de manier waarop John de Mol zich uitliet over de situatie rond The Voice of Holland. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast bespreken Kitty Herweijer, Eline Verburg en Marco Weijers hoe groot de impact van deze aflevering gaat zijn in het medialandschap. Heeft Tim Hofman voor een revolutie gezorgd in Hilversum of blijft de televisiewereld doorvaren met dezelfde koers?