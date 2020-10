’Harry en Meghan vieren kerst met vrienden in Los Angeles’

Foster zou volgens The Mirror een ’surrogaat vader’ voor de Britse prins zijn, sinds hij in Amerika woont. McPhee en Meghan zijn oude klasgenoten, die weer contact hebben sinds de royals bekend maakten terug te treden als Britse royals. Harry en Meghan verkasten na hun vertrek uit Londen tijdelijk naar Canada, waar ze verbleven in de villa van Foster voordat ze verhuisden naar Los Angeles.

„Meghan en Harry willen heel graag kerst vieren bij hen thuis in Santa Barbara, waar ze nu wonen. Met name Meghan kijkt er ontzettend naar uit om gasten te ontvangen en vooral haar moeder Doria in het zonnetje te zetten, na alles wat ze voor haar en Harry gedaan heeft. Doria heeft Meghan leren koken en dat is iets wat ’Meg’ nu wil laten zien met kerst, met haar goede vrienden aan tafel”, aldus een bron.

Vanwege het coronavirus zouden Harry, Meghan en hun zoontje Archie nog steeds niet het risico willen nemen om af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk om daar hun familie te bezoeken.