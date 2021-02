Derde film beertje Paddington in de maak

Regisseur Paul King gaat het derde deel niet regisseren. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt of wanneer de film te zien zal zijn.

De eerste twee delen waren een groot succes. Paddington 2 werd zelfs officieel uitgeroepen tot de best gerecenseerde film ooit. Op de gezaghebbende Amerikaanse website Rottentomatoes.com, waarop kritieken worden verzameld, had het vervolg op de Britse film over het lieve beertje na 174 recensies nog steeds alleen maar positieve kritieken ontvangen.

Paddington 2 trok in de Nederlandse bioscopen bijna 250.000 bezoekers. Het is nog niet duidelijk of Hugh Grant terugkeert, die in het tweede deel de grote schurk speelde.