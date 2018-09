André van Duin brengt ode aan Chriet Titulaer

In De wondere wereld van Chriet Titulaer vertellen de BN'ers over hun bewondering voor de wetenschapper. Presentatoren Diederik Jekel en Lieven Scheire besteden aandacht aan Titulaers voorspellingen op technologisch vlak. Die deed de Limburger vaak in zijn eigen televisieprogramma De wondere wereld, dat in de jaren tachtig veel kijkers trok.

Kijkers kunnen ook bijdragen aan het eerbetoon. Op de website van AVROTROS mogen ze stemmen op hun favoriete 'Chriet-fragment'. De populairste momenten komen terug in het tv-programma.