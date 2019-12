Jon Favreau bevestigt tweede seizoen van The Mandalorian

„Seizoen 2 van The Mandalorian komt in het najaar van 2020”, is de korte maar krachtige boodschap van Favreau. Naast jubelende reacties van fans reageert ook het Twitter-account van Disney+ op de post van de man die eerder ook Disneyfilms als Iron Man en The Jungle Book maakte. „Jon. Heeft. Gesproken”, luidt de reactie, met tussen ieder woord een emoji van applaudisserende handen.

The Mandalorian telt acht afleveringen en gaat over een eenzame premiejager. Het verhaal speelt zich af na de val van de Empire en voor de opkomst van de First Order. De serie werd online een grote hit vanwege het karakter The Child, een klein, groen figuurtje dat door fans liefkozend Baby Yoda genoemd wordt, naar de iconische Jedi-meester uit de Star Wars saga.

Bekijk ook: The Mandalorian moet je zien

Bekijk ook: Favreau schakelt fans in voor The Mandalorian