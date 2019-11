Céline Dion: ’Vlinders in mijn buik’

„Ik verheug mij er ontzettend op. Ik ben niet bang, maar het is natuurlijk wel spannend”, zegt Céline, die in juni onder meer driemaal de Ziggo Dome in Amsterdam aandoet. De zangeres, die de laatste jaren een vaste plek in Las Vegas had, vindt het fijn dat ze weer in contact komt met al haar fans. Eventuele foutjes calculeert ze alvast in.

„Ik vind het heerlijk om in de studio te staan omdat je dan alles weer opnieuw kan doen als je niet tevreden bent. Maar wat ik zo fijn vind aan toeren is het rechtstreekse contact met het publiek. Iets opnieuw zingen gaat niet als je iets verkeerd doet of een zin vergeet maar tijdens een concert gaat het niet om perfectie”, vindt de 51-jarige Céline. „Ik heb wel een beetje vlinders in m’n buik, want ik ben supernerveus, maar het gaat heel leuk worden.”

Voor het eerst laat Céline haar drie zoons thuis tijdens een tour. „Dat zal moeilijk voor me worden”, weet ze. De zangeres vindt het niet gezond om ze continu op sleeptouw te nemen. Laatst deed ze al een korte test toen ze tien dagen naar Parijs was. „Ik heb toen met ze geskypet maar ze hadden amper tijd voor me. Toen wist ik dat het wel goed zou komen.”