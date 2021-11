Schrijfster Inez van Dullemen (96) overleden

In de zeventig jaar dat ze actief was, schreef ze zo’n dertig verhalenbundels, reisboeken, toneelstukken en romans, telde de uitgeverij. Van Dullemen werd in 1976 bij een breed publiek bekend met de novelle Vroeger is dood. Het boek gaat over de laatste jaren van haar ouders, met lichamelijke en geestelijke aftakeling. Vroeger is dood werd bekroond door de Jan Campert-Stichting en in 1987 verfilmd, met Jasperina de Jong in de hoofdrol.

Van Dullemen, echtgenote van theatermaker en toneelregisseur Erik Vos, schreef ook de roman Het gevorkte beest (1986), die zich afspeelt in de toneelwereld die ze via haar man goed had leren kennen.

Medio jaren zestig ging Vos in het Californische Stanford een nieuw toneelgezelschap leiden en ook college geven aan de afdeling Drama van de universiteit in deze plaats. Van Dullemen ging met hem mee. Weer terug in Nederland schreef ze de roman Luizenjournaal (1969) over de trektocht die de Mormonen in de 19e eeuw maakten om hun geloof vrij te kunnen beleven.