Ghislaine Maxwell voor rechtbank: ik ben onschuldig

De vermeende madam van Epstein krijgt nog te horen of ze op borgtocht mag worden vrijgelaten. Haar advocaten willen dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrijkomt vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis in New York en vanwege het feit dat ze nooit zou hebben geprobeerd het land te verlaten ook al heeft ze drie paspoorten.

Aanklagers stellen dat Maxwell onder geen beding de cel uit mag, omdat ze ’extreem vluchtgevaarlijk’ is.