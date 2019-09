Debra Messing ruziet met Donald Trump

Messing deelde dit weekend een bericht van The Hollywood Reporter over een fundraise-evenement voor Trump dat deze maand plaatsvindt in Beverly Hills. Ze schreef daarbij: „Publiceer alsjeblieft een lijst van de aanwezigen. Het publiek heeft het recht dat te weten.” Haar Will & Grace-collega Eric McCormack steunde haar en vroeg ook om de namen van de deelnemers, ’zodat de rest van ons weten met wie we niet meer willen werken’.

Zondag reageerde de president. „Ik ben niet vergeten dat toen aangekondigd werd dat ik The Apprentice ging maken, en toen het een enorme hit werd die NBC’s falende programmering enorm hielp, Debra Messing naar me toe kwam en me uitgebreid bedankte. Ze noemde me zelfs ’meneer’. Wat zijn de tijden veranderd!”

Trump was niet de enige die kritiek had op Messing. De actrice kreeg meer commentaar op de ’heksenjacht’ die zij had ingezet. Ze reageerde zondag. „Als ik bijdraag aan een campagne, ben ik een trotse donor. Ik vind het prima om op een lijst te staan als ik aanwezig ben bij een inzamelingsavond. Ik neem aan dat iedereen die doneert aan Trump er ook zo over denkt. Waarom zouden ze dat niet doen?”