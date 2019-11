’RTL wil horrorfilm Sint niet uitzenden om Zwarte Piet’

Volgens een woordvoerder van RTL is er geen sprake van ’durven’, maar is de licentie van de film vorige maand verlopen en voeren ze bovendien al jaren een ’Schoorsteen Piet-beleid’. „Dat is een bewuste keus, omdat we geloven dat Piet juist een onderdeel moet blijven van het Sinterklaasverhaal. De Schoorsteen Piet staat dichtbij de oorsprong en vinden wij een prachtig alternatief om ervoor te zorgen dat Piet niet verdwijnt van het toneel en tegelijkertijd een personage is waar alle kinderen, ongeacht hun afkomst, van kunnen genieten. Wij maken ook nog steeds series met Sint en Piet.”

Talpa Network heeft nu de rechten van de film en Dick Maas meldt dan ook dat de film nu uitgezonden wordt bij Veronica, op 3 december om 20.30 uur.

Sint is niet de enige productie van Dick Maas die de dupe is van de anti-Zwarte Piet-beweging. Ook zijn aflevering Heerlijk Avondje van zijn serie Flodder zou om die reden sinds 2016 niet meer worden uitgezonden.