Hilary Duff woedend op uitgever memoires Aaron Carter

In de biografie Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, claimt Carter dat hij in zijn tienerjaren Hilary Duff heeft ontmaagd. „Hilary en ik verloren onze maagdelijkheid aan elkaar in een hotel in Los Angeles”, schrijft Carter.

Bekijk ook: Biografie Aaron Carter verschijnt komende week

Duff noemt het „triest” dat het boek binnen een week na zijn dood uitkomt. „De uitgever lijkt roekeloos te willen profiteren van deze tragedie”, zegt Duff in gesprek met Daily Mail. „Zonder de tijd te nemen om zijn werk te controleren.””

Het boek Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life verschijnt op 15 november. De laatste aantekeningen van Carter zijn meegenomen in het manuscript, zegt uitgeverij Ballast Books.