Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Denzel Washington bewijst veelzijdigheid met ’Macbeth’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Denzel Washington als Macbeth in Joel Coens bewerking van deze Shakespeare-klassieker. Ⓒ Apple TV+

Shakespeare is geen vreemde voor Denzel Washington, maar Macbeth ontbrak nog op zijn cv. Sterker nog: voordat Joel Coen hem vroeg voor de titelrol in The tragedy of Macbeth had de 67-jarige acteur nog nooit een volledige opvoering of filmbewerking van het beroemde toneelstuk gezien. „Dat heb ik maar zo gelaten”, liet hij weten.