Ed Sheeran bouwt muur tegen bemoeizuchtige buur

De zanger gaf maar liefst 500.000 pond uit aan zijn natuurvijver, maar zijn buren beschuldigen Sheeran sinds de aanleg dat hij de regels overtreedt. In maart dit jaar kwamen zij er via luchtfoto’s achter dat er een trap, kleedkamer en duikplank zijn gebouwd bij de ’vijver’. Zij vermoeden dan ook dat hij het waterparadijs gebruikt als zwembad.

De Britse zanger had een vergunning aangevraagd voor een vijver voor het behouden en verbeteren van de natuur. In de aanvraag is te lezen dat de vijver een natuurlijke habitat zou zijn voor libellen en waterkevers en daarnaast vogels en kleine zoogdieren moet voorzien van drinkwater. De aanvraag werd goedgekeurd, maar de gemeente maakte wel duidelijk dat de vijver ’absoluut niet gebruikt mocht worden voor recreatief gebruik’. Ondanks dat kreeg hij wel toestemming een trap en duikplank aan te leggen voor ’onderhoud en noodgevallen’.

Eds buren zijn ervan overtuigd dat hij zijn natuurvijver wil gaan gebruiken als zwembad en dienden een officiële klacht in. Sindsdien bleef het lange tijd stil, maar de buren laten nu opnieuw van zich horen. In de Daily Mail vertellen zij dat Sheeran een metershoge muur van hooibalen heeft gebouwd, waardoor zij de vijver nu niet meer kunnen zien. Hun vermoeden dat Sheeran meer van plan is met de vijver wordt hiermee in hun ogen bevestigd.

,,Het ziet er op het eerste oog gek uit, maar er lijkt eigenlijk erg goed over nagedacht te zijn. De balen zijn precies op de goede plekken opgestapeld om zo het zicht op het zwembad te ontnemen.’’