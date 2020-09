Sheila E en Prince maakten honderden onuitgebrachte nummers

„Hij werd geïnspireerd door de mensen met wie hij omging en dat is wat zo gaaf was; hij ging steeds met andere types om”, blikt Sheila E terug in gesprek met The Guardian.

Zelf hoorde de zangeres ook tot de gelukkigen die met Prince mochten werken. Tijdens hun sessies zouden ze wel honderden nummers hebben gemaakt die nooit zijn uitgebracht. „Sinds het moment dat ik hem leerde kennen, begonnen we te jammen. We zijn pas een paar jaar voor zijn dood gestopt. Er was zoveel muziek. Er waren jaren en jaren en jaren dat ik de hele tijd met hem in de studio was.”

Prinse overleed in april 2016 op 57-jarige aan de gevolgen van een overdosis pijnstillers. Net als zijn fans, is ook Sheila nog steeds rouwig om zijn veel te jonge overlijden. „Ik ben boos dat hij er niet meer is. Ik ben boos op hem en ik vraag me af: ’Wat had ik kunnen doen?’”