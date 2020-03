’Angelina Jolie houdt kinderen weg bij Brad Pitt’

De 44-jarige actrice heeft besloten dat hun kinderen, Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) en de 11-jarige tweeling Knox en Vivienne, tijdens de coronacrisis bij haar zouden moeten zijn in Los Angeles. Nu het semester van Maddox aan de Yonsei University in Seoul is geannuleerd, besloot ook hij dat hij liever bij zijn moeder wilde zijn in deze onzekere tijden.

„Alle kinderen zijn thuis bij Angelina”, vertelt een bron aan E! Angelina zou hebben gekozen voor een duidelijk structuur en maakt ze iedere dag vroeg wakker om aan school te werken. „Ze houden hun schoolwerk bij, oefenen hun talen, spelen instrumenten, doen bordspelletjes en helpen met koken. Ze hebben veel tijd met het gezin en hangen gewoon samen rond om films te kijken.”

Volgens het Amerikaanse blad Star zou de 13-jarige Shiloh eigenlijk bij Brad willen zijn, zodat hij haar kan ’redden van het coronavirus'. Ook de andere kinderen zouden maar wat graag bij hun vader willen zijn. „Ze vinden dat hun vader nu een heel kalmerende invloed heeft. Brad zou zijn kinderen heel graag bij zich hebben, maar dat hangt van Angelina af”, laat een insider weten.

Het lijkt er dan ook op dat zij heeft besloten dat Brad mogelijk een paar maanden zal moet wachten tot hij zijn kinderen weer mag zien. Angelina en Brad gingen in 2016 uit elkaar, hun scheiding nog steeds niet afgerond.