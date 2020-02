Johan Nijenhuis gaat met Finkers-film de diepte in

„Als je een komische film wilt maken, dan zoek je naar iemand die die film kan dragen”, stelt Nijenhuis. „En dan is het geen rare gedachte dat je kijkt naar iemand die zijn of haar carrière heeft gemaakt met het maken van grappen.”

Komedie is veel lastiger om goed te spelen dan drama, stelt Nijenhuis met klem. „Het grappige is dat komedie heel cultuurgebonden is, veel meer dan drama. Iets dat zielig is, is in elke cultuur en elke taal zielig”, legt hij uit. „Maar grappen refereren vaak aan een bepaalde cultuur, spiegelen situaties of gewoontes die heel erg landgebonden zijn.”

Met een cabaretier in de hoofdrol is de belangrijkste taak van een regisseur de ster wat te beteugelen. „Het is voor een kijker veel interessanter om te kijken naar iemand die een grap incasseert, of naar iemand die reageert op gebeurtenissen, dan naar iemand die doorlopend grappen maakt. Ik vond het in beide gevallen, zowel met Herman als met Plien, heel spannend om een spanningsboog van 100 minuten te vinden waarin hun talenten tot hun recht zouden komen. Je kan een uur lang grappen maken, maar daarna moet je echt de diepte in.”

Geen vriendje

De Beentjes van Sint Hildegard lijkt een grote hit. „Met zijn Oudejaarsconference, de laatste theatershow die hij tot nu toe maakte, trok Herman ruim drie miljoen kijkers”, lacht Nijenhuis. „Het zou geweldig zijn als al die mensen naar de bioscoop gaan.” Natuurlijk helpt naamsbekendheid om een film onder de aandacht te brengen. „Mensen weten dat Herman een plezierige man is. En men weet inmiddels ook dat hij graag de diepte ingaat. Ook De Beentjes van Sint Hildegaard heeft diepgang: het gaat over twee vijftigplussers die hun leven evalueren en erachter komen dat de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden is veranderd.”

Het maken van een film met meer diepgang, smaakt naar méér, erkent Nijenhuis, die vooral groot werd met het maken van succesvolle romantische komedies. „Ik merk wel dat mijn eigen belevingswereld verschuift. Onze Jongens in Miami is zeker een pretfilm, maar er zit wel een serieuze laag onder; het personage van Jim Bakkum worstelt met zichzelf, met zijn doel in het leven, met zijn rol als vader. Mijn laatste paar films gingen niet meer over meisjes van 25 die zich zorgen maakten omdat ze geen vriendje hadden.”