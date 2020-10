Krijgt Epstein-handlanger Jean-Luc Brunel (74) alsnog verdiende loon?

Jean-Luc Brunel met op de achtergrond Ghislaine Maxwell op het privé-eiland van Epstein Ⓒ BSR AGENCY

Een man met macht en meisjes met tienerdromen. Een recept voor seksueel misbruik? Jean-Luc Brunel maakte in elk geval handig gebruik van jonge meisjes die graag het nieuwe supermodel wilden worden. Al in de jaren ’80 gingen er de wildste verhalen over hem en zijn vermeende misbruik. Pas veertig jaar later, anno 2020 en na Weinstein, #MeToo en Epstein, ligt ook hij onder het vergrootglas.