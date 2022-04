Goud zoeken op het speelveld in ’Next gen: Voetbalmakelaars’

Powned-presentator Jeroen Holtrop volgt een aantal jonge spelersmakelaars die er alles aan doen om hún spelers naar een goede club te brengen. De jongens steken niet onder stoelen of banken dat ze daar zelf een flinke boterham aan kunnen verdienen. Maar, zo ontdekte Holtrop „het is echt niet één belletje en je bent miljonair. Dat lijkt soms zo door Mino Raiola en Rob Jansen. De vijftigplussers die er écht rijk mee zijn geworden. Mino of Jan verdienen met een telefoontje een paar miljoen.”

Geld en status

Geen wonder dat een jongere generatie er wel brood in is gaan zien. „Geld en status spelen zeker een rol, maar het zijn allemaal ook voetbalfanaten”, zegt Holtrop over de jongens die hij volgde. „Als je een speler van club a naar club b brengt, kan daar tien tot vijftien procent commissie op zitten.” Om hoeveel geld dat precies gaat, daar zijn de jongens terughoudend over in de documentaire. Sowieso valt hun voorzichtigheid op. „Alles draait om belangen en netwerk in die wereld. Een fout woord waardoor je vervolgens een technisch directeur van een club tegen het hoofd stoot, en je bent je lijntje kwijt. Dat realiseren die jonge jongens zich al heel goed.”

Len Koeman is een van de voetbalmakelaars die flink aan de weg timmert. Hij is als zoon van oud-voetballer Erwin Koeman geen vreemde in de wereld waar hij nu in werkt. Koeman is onder meer de begeleider van Remco Balk, een talentvolle aanvaller van FC Utrecht. Holtrop verbaasde zich tijdens het maken van de documentaire af en toe over de „kneuterigheid” van het werk. „Dat er eindeloos gesprekken worden gevoerd over studiekosten en reiskosten. Hoe het gaat met jeugdspelers aan de keukentafel met hun ouders. Het is niet allemaal glamour.”

Vertrouwensband

De leeftijd van de jongens helpt behoorlijk om een band te kweken met jonge talenten. „De makelaars staan vaak heel dicht bij de jongere spelers, qua leeftijd. De spelers vinden het fijn om het ook over andere dingen te kunnen hebben. Elk moment van de dag hebben ze iemand tot hun beschikking. Ik wil verhuizen kan je helpen, wordt er gevraagd. Of: ik wil mijn geld investeren kan jij daar een plan voor maken?”

Het is vooral bellen, bellen, bellen, viel Holtrop ook op. „Ze zitten 24/7 aan de telefoon. Ondertussen zitten andere voetbalmakelaars op je spelers te azen. Een talent kan zo weg zijn nadat je hem eerst jaren overal mee naartoe hebt gebracht. Dat hij op zijn 22e alsnog kiest voor Mino Raiola. Het gaat daarom echt om het opbouwen van een vertrouwensband.”

Wedden

Holtrop was al een tijd gefascineerd door het onderwerp voordat hij er een documentaire over besloot te maken. „Juist omdat het zo’n geheimzinnige wereld is. Hoe zit dit in elkaar, vroeg ik me af. Het had toch wel een stigma van jongens die achter het snelle geld aanzitten, maar ze werken keihard.”

Hoe groot is de kans dat je het daadwerkelijk maakt als makelaar? „Je hebt maar één speler nodig die naar een grote internationale club gaat. Dan ben je financieel binnen en heb je meteen een naam en komen de spelers vanzelf naar je toe. Maar garantie heb je niet: het is geluk en vooral wedden op verschillende paarden.”

Woensdag NPO 3, 20:25