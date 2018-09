Bridget Maasland verwachtte kus van Victoria Koblenko

Victoria Koblenko Ⓒ Hollandse Hoogte

Victoria Koblenko speelt een hoofdrol in een Russische film á la Sarah Jessica Parker in Sex and the City. In een interview met Bridget Maasland vertelt ze over de rol, waarin ze met meerdere mannen naar bed gaat. Ze speelt graag met Bridget de scéne na waarin ze als stewardess een piloot versiert en kust.