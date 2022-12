Gordon vindt het ’tamelijk respectloos’ dat tafelgast wegliep bij Op1

„Dat was best wel heel vervelend, vooral ook omdat het zo onverwacht was”, blikt Gordon terug. „En ik vind het tamelijk respectloos als iemand wegloopt tijdens het gesprek, wat je ook van mijn mening vindt.” De presentator benadrukt dat iedereen zijn mening mag hebben. „Maar ja, ik heb ook naar haar verhaal moeten luisteren, dat was best heftig ook.” Voor Gordon is het incident inmiddels afgedaan. „Ik ben het alweer vergeten joh.”

In Op1 liep Jongepier dinsdagavond weg nadat Gordon uitspraken had gedaan over de kritiek op het WK voetbal in Qatar. Hij zei onder meer dat „we allemaal zo woke zijn met z’n allen.” Daarop verliet Jongepier de tafel. „Ik vertrek”, zei ze nog. Volgens de EO associeerde ze de woke-opmerking van Gordon met haar eigen verhaal. De schrijfster was te gast omdat ze is gestopt als universitair docent vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Een woordvoerder van de EO liet desgevraagd weten dat Jongepier gevat wilde reageren, maar blokkeerde, en toen besloot op te stappen. Volgens de omroep is Jongepier direct opgevangen door de Op1-redactie en is de kwestie nabesproken. Gordon is daar niet bij aanwezig geweest.

