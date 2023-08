Voormalig vertrouweling klaagt prins Albert aan en eist miljoen schadevergoeding

Palermo werkte meer dan twee decennia voor het paleis van Monaco. Eerst voor Alberts vader prins Rainier en sinds 2005 voor Albert. Palermo was verantwoordelijk voor het beheer van de activa van het paleis. In 2021 verscheen zijn naam in de zogenaamde Rock Files, een website waarop onder meer video's, vertrouwelijke e-mailgesprekken en vijandige artikelen over vastgoedontwikkeling in het vorstendom waren gepubliceerd.

Hoewel volgens de aanklacht die door AFP is ingezien, niet is aangetoond dat de beschuldigingen kloppen, verloor Palermo wel zijn baan. Hij wil een vergoeding voor onder meer de ’immense morele schade’ die de kwestie zou hebben veroorzaakt. Ook wil Palermo zijn baan terug.

Privékwestie

De advocaat van prins Albert heeft in een reactie laten weten inhoudelijk niet te reageren, omdat het een privékwestie betreft. De zaak zal ergens in de komende weken worden behandeld door de rechter in Monaco.