A$AP Rocky wil optreden voor Zweedse gevangenen

A$AP Rocky Ⓒ ANP

A$AP Rocky hoopt terug te keren naar de Zweedse gevangenis waar hij deze zomer een maand in detentie doorbracht. De rapper zegt graag te willen optreden voor zijn voormalig mede-gevangenen, omdat ze volgens hem 23 uur per dag opgesloten zitten en hen geen enkel verzetje wordt aangeboden. Dit meldt Page Six.