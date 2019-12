Dit is Connie Wittemans Hollywood-date op Masters of Luxery

Connie glimt van trost als ze haar date voor Masters of Luxery voorstelt: Christopher Atkins! „Kijk hem dan! Hij rookt niet, hij drinkt niet, hij is precies hetzelfde als ik ben. Hij sport veel. Hij heeft drie kleinkinderen, ook leuk natuurlijk!”, vertelt ze op haar Insta Stories. Als een verliefde puber werpt ze een stiekeme blik op hem. „Hij is echt leuk!”

Ook de acteur kan zijn geluk niet op. „Ik heb veel mazzel!”, vertelt hij voor de camera van Shownieuws. „Een vriend van mij kent Connie. Ik ben single en zij is single. Ze is geweldig. Ze is echt grappig!” Bij ieder woord van Christopher krijgt Connie een grotere lach op haar gezicht en vlijt ze zich steeds meer tegen hem aan. „Hij is een speciale man, maar hij ziet er ook nog eens goed uit!”