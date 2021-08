Voormalig kindster (19) na vermissing levenloos gevonden

Mindler werd sinds donderdag gezocht omdat hij niet meer op de campus van de Millersville University in Pennsylvania was verschenen en zijn familie hem niet kon bereiken. De acteur werd vlakbij de campus gevonden, laat de universiteit weten aan Amerikaanse media.

De grootste rol van Mindler was in de komedie Our Idiot Brother, waarin Paul Rudd de hoofdrol speelde. Zijn laatste rol was in de tv-film Chad: An American Boy uit 2016.