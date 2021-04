André Hazes op liefdestrip met Sarah van Soelen

André en Sarah laten er geen gras over groeien. Bevestigde hij eerder deze maand nog enigszins ongemakkelijk dat Sarah van Soelen wel degelijk zijn nieuwe vlam is, inmiddels steken ze hun liefde niet onder stoelen of banken. De twee zijn Insta-official en de zanger liet onlangs zelfs weten hoe ongelooflijk blij hij is met zijn nieuwe schoonvader.

Hoog tijd voor de volgende stap binnen hun relatie, moeten André en Sarah hebben gedacht. De twee vlogen vrijdag naar het zonnige Ibiza om in alle rust van hun prille liefdesgeluk te genieten.

De zanger maakte vorige maand bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. Hij hintte vervolgens op een mogelijke relatie met influencer Sarah van Soelen, maar de zanger stelde daarbij dat het vooralsnog alleen vriendschap is. Die vriendschap bleek echter al snel te zijn doorgegroeid tot liefde.

Waar pasverliefde koppeltjes meestal even wachten met het voorstellen aan de ouders, is ook dit al gebeurd bij André en Sarah. De twee families hebben zelfs al met elkaar kennisgemaakt! Doordat de zanger al langere tijd bevriend is met de familie Van Soelen, was die kennismaking met zijn schoonfamilie dus al gebeurd voordat ze überhaupt samen waren, maar ook de blondine is meteen warm welkom geheten door Rachel Hazes. „Ik heb haar en haar familie onlangs ontmoet. Ik vind haar helemaal leuk”, liet Rachel eerder deze maand weten. Volgens de moeder van André heeft Sarah bovendien ’heel lieve ouders’. „Ik ben haar ouders ontzettend dankbaar dat ze in de moeilijke periodes van André altijd klaar hebben gestaan voor hem.”