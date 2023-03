Jordaanse prinses Iman trouwt volgende week

Vorig jaar juli werd duidelijk dat Iman, de oudste dochter van koning Abdullah en koningin Rania, zich had verloofd met Thermiotis. Bij een foto van Iman en haar verloofde Jameel schref Rania destijds: „Van harte gefeliciteerd mijn lieve Iman. Je glimlach is altijd een geschenk van liefde geweest dat ik heb gekoesterd sinds de dag dat je werd geboren. Ik wens jou en Jameel een leven vol liefde en plezier!”

De 26-jarige prinses is een van de vier kinderen van het koningspaar. Ze zijn ook ouders van kroonprins Hoessein (28), prinses Salma (22) en prins Hashem (18).

Sinds haar afstuderen aan de International Academy Amman (IAA), gaat de prinses naar de Georgetown University in Washington, D.C. Toch brengt ze veel tijd door in Jordanië en gaat ze regelmatig met haar ouders mee naar gelegenheden. Haar verloofde, Jameel Alexander Thermiotis, is managing partner van een durfkapitaalfonds in New York.

Voor de Jordaanse koninklijke familie wordt de bruiloft niet de enige dit jaar. Ook Hoessein treedt in het huwelijk. De kroonprins trouwt op 1 juni met zijn verloofde Rajwa.