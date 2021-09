’Dit is de nieuwe woning van Reinout en Danielle Oerlemans’

Zelf lieten ze niets los over hun plannen nu ze deze miljoenenklapper maakten. Maar Quotenet ging op speurtocht op Instagram en concludeerde op die manier dat het Nederlandse koppel het voormalige huis van socialite Danica en ondernemer Charles Perez zou hebben gekocht.

Ⓒ Instagram

Overeenkomsten tussen de klusfoto’s van Danielle Oerlemans en het betreffende huis van de Perez-jes moet hun gelijk bewijzen en onderzoek leerde dat dit koppel inderdaad hun woning recent verkocht heeft voor 19 miljoen dollar. In haar Insta Stories deelt Danielle verschillende beelden van het interieur en laat ze weten dol te zijn op het klussen.

Ⓒ Instagram

Het is nooit de bedoeling van de familie Oerlemans geweest om hun eerdere woning te verkopen, maar ze konden het bod van artiest The Weeknd van 70 miljoen dollar moeilijk weigeren, nadat ze er zelf ’slechts’ 22 miljoen voor neertelden. Of ze dit kunststukje nu nog een keer gaan herhalen? In elk geval is Danielle, zo laat ze in haar Insta Stories weten, ’op een missie’.

Bekijk ook: Amerikaanse droom Reinout Oerlemans compleet met miljoenenklapper megavilla