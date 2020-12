Jim Carrey stopt bij Saturday Night Live met Joe Biden

In zijn tweet schrijft Jim dat hij voor zes weken de rol van Biden op zich zou nemen. „Ik vond het geweldig om tot jullie SNL-president gekozen te worden … het hoogste ambt dat je kunt bereiken in comedy”, laat de acteur weten. Hij was graag doorgegaan, maar vanaf het begin was al duidelijk dat hij niet het hele seizoen zou volmaken bij SNL.

Jim is een van de vele acteurs die in de achterliggende jaren Joe Biden portretteerden in het programma. Kevin Nealon, Jason Sudeikis, Woody Harrelson en John Mulaney gingen hem voor. Overigens kreeg Jim in de sketches waarin hij Biden speelde hulp van Maya Rudolph. Zij nam de rol van zijn running mate Kamala Harris op zich.