Film Charles Aznavour uitgesteld naar 2021

Aznavour kreeg in 1948 een filmcamera cadeau van Edith Piaf, die hij vervolgens altijd bij zich had. Met al zijn filmmateriaal is nu een film gemaakt, die als een soort dagboek van het leven van de Franse zanger dient.

De in 2018 overleden Charles Aznavour was één van de populairste Franse chansonniers ooit. Behalve de miljoenen platen die hij verkocht als zanger, speelde hij ook in tientallen films.