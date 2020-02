Oprichter Ladysmith Black Mambazo overleden

De groep won in totaal drie Grammy Awards. Ladysmith Black Mambazo werd wereldwijd beroemd met het nummer Homeless. Het koor werkte samen met artiesten als Stevie Wonder, Paul Simon en Dolly Parton. Het koor treedt op 12 april op in theater Chassé in Breda.

Shabalala richtte het koor in de jaren zestig naar eigen zeggen op na een reeks van dromen waarin hij traditionele muziek van de Zulu’s hoorde. In de beginperiode richtte de groep zich vooral op optredens bij bruiloften en lokale competities. Al snel mocht het koor niet meer meedoen aan wedstrijden, omdat de groep te goed was.

De naam Ladysmith Black Mambazo is terug te leiden naar het leven van de jonge Shabalala. Hij richtte het koor op in de plaats Ladysmith. Black staat voor zijn leven op een boerderij in zijn jeugdjaren en Mambazo betekent in Zulu een bijl, wat symbool staat voor de krachtige stemmen van de zangers.