Anne Hathaway twijfelt over vervolg op The Devil Wears Prada

Hathaway speelt samen met Meryl Streep een van de hoofdrollen in de komedie uit 2006, die gaat over de redactie van een modeblad. Volgens Hathaway wordt een vervolg op de film lastig omdat het verhaal zich afspeelt in een andere tijd. „Alles is nu digitaal. The Devil Wears Prada draaide om het concept van iets fysieks creëren, dat is nu heel anders.”

Dit najaar is Hathaway te zien in de film Armageddon Time. Zij vertolkt daarin de rol van de moeder in een joods gezin in New York in de jaren 80.