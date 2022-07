Lopez en Affleck moesten huilen tijdens ’emotionele’ huwelijksceremonie

De geloften waren „heel lief”, zegt medewerker Kenosha Portis in Good Morning America. „Ze waren allebei heel emotioneel, huilden met elkaar.” Volgens Portis was de jurk van Lopez „een mooie, elegante, beige, kanten jurk met een lange sleep. De sluier was prachtig.” Daarbij zou Lopez een wit boeket hebben gedragen.

Lopez bevestigde de trouwgeruchten in haar eigen nieuwsbrief. „We hebben het gedaan. Liefde is mooi, liefde is lief en liefde heeft geduld. Twintig jaar lang”, schreef ze. Het stel was in 2002 al verloofd, maar ging vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. De twee trouwden allebei met iemand anders en kregen kinderen, maar een jaar geleden kwam ’Bennifer’, zoals het stel ook wordt genoemd, tot grote vreugde van hun fans weer bij elkaar.