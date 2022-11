Geri Horner maakt comeback op het witte doek

De film Gran Turismo gaat over een gamer die professioneel autocoureur wordt. Stranger Things-ster David Harbour speelt de hoofdrol. De film moet volgend jaar augustus uitkomen.

Het is voor Ginger Spice (50) lang geleden dat ze op het witte doek te zien was. Haar debuut maakte de zangeres samen met haar Spice Girls-collega's in 1997 met de muziekfilm Spice World. Haar laatste film was Crank: High Voltage (2009). Horner had daarnaast gastrollen in tv-series als Sex and the City en Absolutely Fabulous.