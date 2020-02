Ⓒ RTL

Op Twitter was #zeiklozevrijdagavond trending, maar daar trokken veel kijkers van The voice of Holland zich niets van aan. Wat was er weer veel mis: de styling, het geluid, de keuze van de coaches en de tenenkrommend flauwe grappen over de ’ruzie’ tussen Anouk en Lil Kleine. Kom maar op met die finale, en door naar seizoen elf met een op handen zijnde coachwissel.